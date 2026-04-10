画像はYouTubeチャンネル「HAKUHO / 白鵬」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。なんとあの、大相撲の元横綱・白鵬翔さんが公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ＨＡＫＵＨＯ／白鵬』を開設されたというニュースが入ってきました。概要欄には以下のような説明が書いてありました。【第69代横綱 白鵬 公式チャンネル 相撲を、世界へ。 世界に「SUMO」を広める挑戦。 国境を越えたプ