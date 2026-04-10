埼玉県の警察学校で10日、入校式が行われました。将来の警察官不足への懸念などから、過去最多の採用者数となっています。埼玉県警の警察学校には、新たな警察官と一般職員523人が入校しました。将来懸念される警察官不足に備え積極的な採用が行われたことなどから、去年より88人多く、過去最多となりました。民間から転職した人も増えていて、被害者支援に携わりたいと希望を話す人もいました。営業職から転職・大森敬介さん（26