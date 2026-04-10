韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）を脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）がソロ活動名を「ＥＶＡＮ」（エヴァン）とし、８日に公式ＳＮＳチャンネルを開設。初のプロフィル写真を公開した。所属レーベル・ＢＥＬＩＦＴＬＡＢは、プロフ写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のＥＶＡＮを表現した」と説明している。ＥＶＡＮとい