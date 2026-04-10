G大阪は11日にホームでC大阪との「大阪ダービー」を迎える。直近4試合で出場機会がないMF名和田我空（19）は「僕にとって一番大事な2連戦」と気合。C大阪戦、敵地でのACL2準決勝第2戦バンコク・ユナイテッド戦（15日）を“覚悟”の連戦と位置づけた。イェンス・ヴィッシング監督が「経験が豊富で、質が高い。あれだけの選手がピッチに戻ってくるというのはすごく大事で、嬉しくも思う」と話すように大黒柱のFW宇佐美貴史は復帰