シャープがヘルスケア事業を強化している。生理用品を自動で配布する装置や、かむ回数を測る機器といった独自の製品を投入。「目の付けどころ」と培った技術を生かし、新たな市場の開拓を目指す。2027年度の売上高を25年度から5倍に伸ばす計画だ。法人向けに25年夏に発売した「トドクト」はトイレに設置し、利用者が手をかざすとナプキンが1枚取り出せる仕組み。稼働後に一定時間の取り出し制限を設けて大量の持ち出しを防ぐほ