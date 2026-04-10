NPBが公表しているデータから、前日9日のヤクルト戦でプロ初先発初勝利を飾った阪神・茨木秀俊投手（21）のチェンジアップの威力が浮き彫りになった。スイングされたボールのうち空振りを奪ったのは、半分以上の53・8％に上った。ボール球をスイングさせたケースは47・1％もあった。また、強い打球を1本も打たれなかった。6回96球を投げて無失点。6回2死満塁では、代打・宮本に対して4球連続チェンジアップを投げて空振り三