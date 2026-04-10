阪神の茨木秀俊投手（２１）が１０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加した。初勝利を挙げた９日のヤクルト戦（甲子園）から一夜明け、今季は初安打も目指すことを誓った。好投も目立った右腕だったが、２打数２三振に倒れたバッターボックスでの楽しそうな姿も話題となった。「昨日は打席に立ってみて、ちょっとやばいなっていうか、楽しかった」と心境を吐露。来季からＤＨ制が導入されることが決まっており、初安打を記録す