昭和から令和にかけて愛され続けるバレンタインの定番ソング誕生には、当時のアイドルが抱えていたあまりにも意外な「怒り」の感情が深く関わっていた。【映像】超美人！国生さゆり、18歳当時の希少な写真（実際の様子）お笑いコンビ・かまいたちの山内健司と濱家隆一が司会を務める『これ余談なんですけど・・・』。8日は「花の85年デビュー」として時代を駆け抜けた森口博子と国生さゆり、そしてトレンディエンジェルが来店