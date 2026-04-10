東京・渋谷に開発するホテルの完成予想図（相鉄アーバンクリエイツ提供）相鉄グループで不動産開発を手がける相鉄アーバンクリエイツは、ＪＲ渋谷駅（東京都渋谷区）近くで初めてホテル開発に乗り出す。インバウンド（訪日客）を想定した滞在型の施設で、２０２７年１２月の完成を目指す。ホテル運営のコロンビア・ワークス（ＣＷ、同区）と共同開発し、３月３０日付で用地約６６０平方メートルを取得した。金額や比率は非公表