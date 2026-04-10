アプリケーションなどが自身制御手順を記録し、繰り返し利用する場合に使うプログラミング機能をマクロなどと呼んで、コンピュータ言語によるプログラミングとは区別していた。マクロは、アプリ内に実装可能な簡易な言語構造にならざるを得なかった。また、場合によっては、単なるキーストロークの再生機能でしかなく、条件判断や、そもそも、現在のアプリの状態を知ることさえ困難なものもあった。しかし、ちょっとした複雑な作業