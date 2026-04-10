「2025 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」 日本の「NHK紅白歌合戦」と同じく"年末の風物詩"として話題を集めている韓国の地上波・KBSの「KBS歌謡祭」。2023年以降は"Global Festival"と銘打ち、日韓開催へと規模を拡大。昨年12月13・14日に開催された日本公演「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」(4月26日(日)にKBS WorldにてTV初放送)では、国立競技場で14万人を動員するというK-POP史上初のエポックメイキン