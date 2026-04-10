大手メディア出身の60代保守系ユーチューバーが、仁川大橋から転落し、死亡した。4月10日、仁川（インチョン）海洋警察署によると、60代男性A氏は0時37分頃、仁川大橋の主塔付近（松島方向）から海に転落したという。【写真】女性ユーチューバー、28歳で死去通報を受けて出動した救助隊がA氏を近くの病院に搬送したが、死亡が確認された。（写真＝スポーツソウル日本版編集部）警察は現在、正確な事故の経緯を調べている。