BIGBANGが「2026コーチェラ・フェスティバル」に出演し、デビュー20周年を記念したグローバルツアーに向けたウォーミングアップに入る。BIGBANGは4月12日と19日（現地時間）、米カリフォルニア州インディオで開催される世界最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」に出演する。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”メインのコーチェラ・ステージに次ぐ大型ス