銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から順次、全国の店舗で夏季限定スイーツギフトを販売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。オンラインショップでは、4月下旬より順次発売開始する。夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、フルーティーでなめらかな味わいを凍らせて楽しむ「シャーベット」、冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとして楽しめる「シャーベットゼリー」を新たにアソート