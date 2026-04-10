人気ドラマでのブレイクから３年…２２歳女優が、雰囲気ガラリの宣材写真を公開した。１０日に自身のインスタグラムを更新し「ご報告です。この度、株式会社ＴＳＵＫＩＭＩに所属することになりました」と事務所入りを報告したのは、女優の飯沼愛。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります。改めて、よろしくお願いいたします！」とファンにメッセージを寄せた