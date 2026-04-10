明日11日(土)は急な暑さと花粉に注意が必要です。最高気温25℃以上の夏日地点が増えて、内陸では30℃近くまで上がる可能性があります。花粉シーズンは終盤ですが、本格的な暑さを前に、少しずつ体を暑さに慣れさせましょう。11日は夏のような暑さ熱中症対策を今日10日(金)は日本海を進む低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨が降っています。関東は夜になると次第に雨がやみますが、沿岸部では雷を伴って雨脚の強まる所があるでし