10日のボートレースからつG3オールレディース「SpringCup」3日目9Rで地元・佐賀支部の野田なづき（25）がコンマプラス01のフライングで返還欠場、賞典除外となった。これにより発売額8171万400円の約79.4％に当たる6486万3300円が返還された。野田は大村ヴィーナスシリーズ第4戦「スマホマクール杯」が終了した5月30日から30日間のフライング休みに入る。なおレースは2コースから差して追走した登みひ果（26＝兵庫）が決まり