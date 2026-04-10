9日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、「色々あった同期芸人」の未公開シーンを放送。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介による“破局後初共演”の様子も公開された。【動画】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ昨年9月の破局について、イワクラが「伊藤さんから『別れますか』と言われて。（伊藤が）私からフラれた理由で、思い当たるのが1個あった