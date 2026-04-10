お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）と河井ゆずる（45）が10日、アサヒビール ミュージアム（大阪府吹田市）で、麦芽100％スタンダードビールとしては同社9年ぶりの新ブランド「アサヒゴールド」の先行体験イベントに登場した。イベントでは日本一早く「アサヒゴールド」で乾杯。会場に集まった一般ゲストと共に“ゴールドなうまさ”を体験し、河井は「コクとキレのバランスがすごくて、まさに『黄金』だなと感