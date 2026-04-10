カレー1食あたりの調理費用を算出した「カレーライス物価」が7カ月ぶりに値下がりしました。帝国データバンクによりますと、カレーライスを家庭で作るときに必要な原材料費や光熱費などをもとに算出した「カレーライス物価」は、2月の平均で7カ月ぶりに前の月を下回り、1食あたり364円（前月比：マイナス6円）となりました。一方、前の年の同じ時期と比べると27円の値上がりとなっています。ニンジンが大幅に高値となったほか、円