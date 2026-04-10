「長州小力」が10日正午過ぎにX（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反の疑いで調べていることが判明。9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、長州さんが運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚したという。これを受け、ネット上では「免許の期限だけはキレてたんやなぁ」「運転免許の有効