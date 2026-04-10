ウクライナ侵攻をめぐり、ロシアのプーチン大統領は9日、ロシア正教会の復活祭にあわせた一時的な停戦を表明しました。ウクライナのゼレンスキー大統領も停戦する考えを示しています。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は9日、復活祭にあわせた一時停戦を宣言しました。停戦期間は、モスクワ時間の11日午後4時から12日の終わりまでの32時間としています。これに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、SNSで「我々