悪性の進行がんを公表したソロギタリストで作曲家のMIYUが10日、自身のSNSを更新。がん寛解を報告した。Xでは「1年半で3回の入院と手術をした私、ようやく『癌患者』を卒業します！」と書き出し、「昨年、異常ありと言う判定になっていた精密検査の結果ですが、ようやく疑いが晴れ、無事に寛解となりました」と報告。「再発のリスク、後遺症による再入院など今後もまたご心配をお掛けしてしまう可能性はあるかも知れませんが、数年