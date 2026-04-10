岡山県新見市豊永宇山の鍾乳洞・宇山洞（うやまどう）がその幻想的な景色から近年、映画のロケ地に相次いで選ばれ、注目を集めている。直近では4月10日公開の映画「脛擦（すねこす）りの森」（渡辺一貴監督）に登場し、岡山に伝わる妖怪伝承を基にした神秘的な物語の重要舞台として存在感を放っている。【写真】総延長1500メートルの鍾乳洞入ってすぐ大空間が広がります宇山洞は、日本有数の石灰岩台地「阿哲台」が広がる市中部