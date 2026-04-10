あの“伝統モデル”がスポーティに豹変長い歴史を持つモデルが時代の変化に合わせて姿を変えていくことは、自動車の世界では珍しいことではありませんが、その変化の幅がここまで大きい例はそう多くありません。トヨタのフラッグシップとして知られる「クラウン」は、現行モデルでこれまでの常識を大きく塗り替える進化を遂げました。【画像】超カッコイイ！ これが“大豹変”のトヨタ「伝統モデル“GR仕様”」の姿です！ 画像