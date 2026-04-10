俺はユウスケ。20代後半の会社員だ。今は同僚のキョウカと付き合っている。少し前からどちらからともなく結婚の話をするようになり、最近お互いの親への挨拶も済ませたところだ。婚約指輪も買ってやったし、プロポーズもした。しかし最近になって俺はキョウカに対して不満が募るようになった。「結婚したら家事は分担」とか言い出しやがったんだ。俺は家事が面倒だから結婚するっていうのに。でもキョウカは飯もうまいし、スタイル