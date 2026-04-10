＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞1963年に始まったマスターズの開幕を告げる伝統のオナラリースタート。ことしも大会歴代最多の6勝で86歳のジャック・ニクラス（米国）、大会3勝で90歳のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、大会2勝で76歳のトム・ワトソン（米国）の3人による始球式が行われた。その後、公式会見に応じ、活動休止中のタイガー・ウッズ（米国）について