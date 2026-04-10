＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞今年のマスターズには、LIVゴルフ勢10人が出場している。マスターズ3勝のフィル・ミケルソン（米国）は欠場したものの、出場10選手のうち5人が歴代王者。しかし初日は、LIV勢にとって苦しいスタートとなった。【写真】名手ガルシアが5度池ポチャ…悪夢の“13”今季LIVゴルフで2勝を挙げ、優勝候補の一角に挙げられていたブライソン・デ