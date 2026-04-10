SUBARU（スバル）は9日、新型『トレイルシーカー』（日本仕様車）を発表した。【写真】SUBARU『トレイルシーカー』カラーバリエーション＆内外装全部見せ新型『トレイルシーカー』は、群馬製作所矢島工場で生産するグローバルバッテリーEV（以下、BEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載することで、「ET-HS」グレードにおいて627キロメートル、「ET-SS」グレードにおいて734キロ