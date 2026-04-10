2児の母で俳優の北川景子（39）が9日、自身のXを更新。「『COTTON TIME』5月号ではパッチワークトートに挑戦しました」と報告し、初夏に映えるグリーンリーフの布をつなぎ合わせた、パッチワークの手作りバッグを披露した。【写真】「すご!!」「かわいいですね〜」布をつなぎ合わせたパッチワークの手作りトート披露の北川景子長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”