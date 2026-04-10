◇バドミントンアジア選手権2026(10日、中国・ 寧波)バドミントン混合ダブルスの田口真彩選手と渡辺勇大選手ペア(世界ランク51位)がベスト4進出を決めました。田口＆渡辺ペアは24年9月にペア結成。昨年末に行われた全日本総合バドミントン選手権大会で松山奈未選手＆緑川大輝選手ペアを下し初優勝を飾っていました。2月から3月に行われたシンガポールインターナショナルチャレンジ2026でも優勝しています。アジア選手権では2019年