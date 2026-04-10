IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」に出演。今回のテーマは「海鮮」で、札幌にいながら楽しめるコスパ抜群の“ベタ”グルメと、めったにお目にかかれない“レア”グルメの数々を堪能した。まず訪れたのは、全国から客が押し寄せる人気店「シハチ鮮魚店」。佐藤は、厚切りの刺身がこれでもかというほど盛られた看板メニュー「13種海鮮丼」を前に「ウソ？」と、その豪華さに仰天。