ＪＲ東海道線の改札口近くに設置された駅弁自販機＝小田原駅ＪＲ小田原駅（小田原市）構内に今春、駅弁の自動販売機がお目見えした。約３０食分が収められ、Ｓｕｉｃａ（スイカ）やＰＡＳＭＯ（パスモ）など交通系ＩＣカードで購入する。人手不足などを背景に対面販売の店舗が相次いで姿を消す中で、鉄道旅行の楽しみを維持する手だてとして期待される。ＪＲ東日本の子会社で、駅のコンビニや自販機を手がけるＪＲ東日本クロス