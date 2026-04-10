れいわ新選組の高井崇志副幹事長が2026年4月9日に行わった定例会見で、「誰ひとり取り残さない」という同党の理念について、「表面上はみんな言う」「広い言葉」などと発言し、ネット上で波紋が広がっている。「広い言葉ですからね。それだけでね......」発端となったのは、れいわ新選組に所属する田村ひろし江戸川区議会議員が8日にXで翌日の臨時総会について「結党当初、格差是正や貧困解消を掲げていた党是が次第に過激なスロー