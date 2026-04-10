地酒と郷土料理 さわらや／鰆の藁焼き 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、瀬戸内海に春を告げる魚「サワラ」を使った料理を紹介します。 倉敷市の「さわらや」はその名の通りサワラ料理の専門店です。築200年を超える米蔵を改装した店内では、極上のサワラ料理が味わえます。 一番人気は「藁焼き」（2600円）です。 （さわらや／生田靖典 料理長）「ふたを開けた瞬間に香りが上がる