IZAKAYA 時々-jiji-2／北海道産キンキ 原始焼き 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川から、食材本来のおいしさが楽しめるメニューを紹介します。 観音寺市坂本町の「IZAKAYA 時々-jiji-2」。近くに本店の「時々」があり、2号店の「ツー」です。 落ち着いた店内でゆったり過ごしながら、素材の味を生かした料理が味わえます。 まずは、これから初夏にかけてが最もおいしい季節。