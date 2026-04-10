２月以来、テレビ出演ナシ新年度に入り、春の新CM発表やGWに公開される映画の話題などが続く中、この“ホリプロ３姉妹”の動向にも注目が集まっている。中国人気の深田恭子は当地で「地雷系」のアイコンだった！ 破局報道から2年、恋多き女の私生活は…綾瀬はるか（41）は4月17日公開の主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の「公開直前3万人イベント」に登壇。「みなさんにラブレターを書きました」と笑顔を見せた。石原