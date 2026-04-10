週末の協議などを前に様子見ムード＝オセアニア為替概況 豪ドルは11日の米国・イスラエルとイランとのパキスタンでの協議を前に落ち着いた動きとなっている。対ドルでのレンジは0.7065-0.7087ドル。対円では112.47-112.68円とともに落ち着いたものとなっている。中東情勢をにらんだ動きが続く中で、週末越しのポジション維持に慎重で、動きが出にくい。 NZドルも落ち着いた動き。対ドルで0.5844-0.5866ドル、対円で9