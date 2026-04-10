消費者物価指数（確報）（3月）15:00 結果1.1% 予想1.1%前回1.1%（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（前年比) 結果1.2% 予想1.2%前回1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.8% 予想2.8%前回2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)