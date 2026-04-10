テレビＣＭでおなじみの「夢グループ」石田重廣社長が１０日、神奈川・鶴見区民文化センターサルビアホールで夢グループ応援「韓流コンサート」に登場した。「絆」をテーマに、音楽を通じ日本と韓国の文化交流を目的とした公演。今回初めての試みとなるが、企画した理由について「子どもが韓国が大好き。同時に、僕と橋幸夫さん（享年８２）で韓国に行って、コンサートや歌番組に出ようという目標がありましたが、今その目標は