Ｊ１鹿島は１０日、明治安田百年構想リーグの第１５節水戸戦（５月６日）において、通常は貨物専用駅として稼働している「神栖駅」から「鹿島サッカースタジアム駅」へ向かう特別列車を運行すると発表した。県および鹿島臨海鉄道株式会社と連携し、神栖駅前の無料駐車場に車を停めてスタジアムへ向かう「パーク＆ライド」を実施する形となる。乗車料金は無料。特典として、限定の記念ステッカーが配布される。クラブは「環境