お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかね（４０）のモデルショットが話題になっている。１０日までに自身のインスタグラムを更新した大沢。自身が掲載される雑誌を告知した上で「見ておくれやすぅ〜」と呼びかけると、モデルショットをアップした。大沢はブラウンの肩があらわになったデザインのトップスを着用。ブラウンメイクを施し、大人な雰囲気を演出した。さらに、撮影のオフショットでは愛らしい笑顔を浮