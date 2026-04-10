浦和のマチェイ・スコルジャ監督は１０日、東京Ｖ戦（１２日・埼スタ）に向けた監督会見を行い、負傷者続出のセンターバック陣について、複数のプランを持っていることを明かした。現在、チームはＰＫ負けを含めて４連敗中。前節５日の川崎戦では、試合前のアップでＤＦ宮本、前半１５分にはＤＦボザが負傷し、本職のセンターバックはＤＦ根本ひとりに。試合途中からは本来、ボランチのＭＦ柴戸がセンタバーバックを務める事態に