リンクをコピーする

◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦同級２位・那須川天心―同級１位フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ▽バンタム級１０回戦秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）「ＰＲＩＭＥＶＩＤＥＯＢＯＸＩＮＧ１５」の前日計量が１０日、都内のホテルで行