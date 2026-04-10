プロボクシング前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２４）＝帝拳＝の４か月ぶりの再起戦が、ドクタ―ストップにより中止となったことが１０日、主催者側から発表された。高見は１１日に両国国技館で、前ＩＢＦ世界フライ級王者のアンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝とフライ級１０回戦での対戦を予定していた。取材に応じた帝拳ジム・浜田剛史代表によると、都内のホテルに宿泊していた高見は前夜（９日）の２１時頃