８日、紅葉柿岩観光区を散策する花見客。（淄博＝新華社記者／朱崢）【新華社淄博4月10日】中国山東省淄博（しはく）市博山区の紅葉柿岩観光区で春の花が見頃を迎えた。観光区では景観整備やさまざまな業種の融合を進め、没入型の花見体験を打ち出すことで消費拡大を推進してきた。取り組みは周辺住民に雇用や収入増をもたらし、豊かな自然を地域振興につながる産業へと転換している。８日、紅葉柿岩観光区の