元世界2階級制覇王者・京口紘人氏（32）が、自身のYouTube「京口紘人HirotoKyoguchi」を更新。那須川天心（27＝帝拳）の11日再起戦でカギとなるパンチと勝敗をずばり予想した。元世界2階級王者のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）とWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を行う天心。京口氏はトレーナーを粟生隆寛氏からキック時代にもボクシング指導を受けていた葛西裕一氏に変更した点に注目。「前回（拓真戦