演歌歌手の水森かおり（52）が10日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（木曜後1・00）にゲスト出演し、歌手デビューのいきさつを語った。1995年に「おしろい花」でデビュー。全国各地のご当地にちなんだ楽曲を歌うことから、「ご当地ソングの女王」として知られ、NHK紅白歌合戦には23年連続出場している。歌手になるきっかけは、オーディションだったという。「20歳の時に山川豊さんの妹分コンテストというのがあっ