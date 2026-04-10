“サイサイ”の愛称で知られるガールズバンド「SILENTSIREN」のキーボード・黒坂優香子（36）が10日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーとの「ベビーシャワー」を報告した。「嬉しくて楽しくて幸せな時間だった」とつづりメンバーのすぅ、山内あいなから祝福を受けた黒坂。大きな熊の人形など、豪華な飾り付けに囲まれた姿を披露した。「実はこの日の前にもサプライズでお祝いをしてもらっていて…(それはまた別で