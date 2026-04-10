“大きな買い物”をし、家族への言い訳を考える投稿がSNSで反響を呼んでいる。【映像】購入したドアの詳細（値段）投稿したのは、ちばいなさん（@Chibaina0420）。JR東日本中央快速線で実際に使用されていた電車のドアを購入し、「電車のドアを買ってしまいました。今、家族への言い訳を考えています」とのコメントとともにXに投稿した。投稿者は、実物大スケールの車内を自分の部屋に再現したいと思い、購入したという。電車